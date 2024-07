Se anunță o noapte incendiară pentru unii careieni Careienii din zona Viilor precum și turiștii aflați la odihna in pensiunile careiene vor avea parte de o noapte deloc liniștita. Una dintre paginile primariei anunța pentru aceasta seara, de la ora 23,00, un concert la ștrandul termal, intr-o locație care nu are asigurata izolarea fonica pentru a nu deranja turiștii cazați in jur precum și locuitorii din zona respectiva. Sunt binevenite toate trupele și soliștii care concerteaza la Carei doar ca organizatorul de evenimente ar fi trebuit sa iși faca temele și sa asigure spații conforme cu normele in vigoare pentru asigurarea liniștii publice… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

