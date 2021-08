Stiri pe aceeasi tema

- Rezervele de gaze naturale ale Uniunii Europene sunt sub nivelurile normale, iar daca nu sunt umplute pana in luna octombrie, cele 27 de tari ale blocului comunitar s-ar putea confrunta cu preturi asemanatoare iernii trecute, relateaza Politico.

- Persoanele nevaccinate impotriva Covid-19 care vin din țarile aflate in zona roșie, cu risc epidemiologic ridicat, printre care se numara Marea Britanie, Olanda, Spania, Portugalia sau Cipru, vor intra in carantina 14 zile la sosirea in Romania, cu posibilitatea de a face un test Covid-19 in a opta…

- Carantina sau nu dupa vacanta? Lista tarilor cu risc epidemiologic de COVID crescut a fost actualizata pe 15 iulie. Unele dintre destinatiile preferate de romani pentru vacante au trecut pe lista galbena, dar si pe cea rosie. Care sunt conditiile de calatorie si ce trebuie sa stiti legat de carantina…

- Preturile la locuinte au crescut cu 1,3% in zona euro si cu 1,7% in UE, in primul trimestru din 2021 comparativ cu precedentele trei luni, iar cele mai importante cresteri au fost inregistrate in Estonia, Danemarca, Lituania, Cehia, Luxemburg, Ungaria, Olanda, Bulgaria, Slovenia, Suedia si Romania,…

- Preturile locuințelor au crescut cu 1,3% in zona euro si cu 1,7% in UE, in primul trimestru din 2021 comparativ cu precedentele trei luni, iar cele mai importante cresteri au fost inregistrate in Estonia, Danemarca, Lituania, Cehia, Luxemburg, Ungaria, Olanda, Bulgaria, Slovenia, Suedia si Romania,…

- Exercitiile ucraineano-americane Sea Breeze sporesc riscul producerii unor incidente involuntare in Marea Neagra, de aceea este necesar sa se renunte la acestea, a transmis miercuri Ambasada Rusiei din Washington intr-o declaratie postata pe contul sau oficial de Twitter, potrivit agentiei de presa…

- Chitaristul american Steve Vai, multiplu laureat Grammy, va participa la cea de-a sasea editie a conferintei Mastering the Music Business, primul si cel mai mare eveniment profesional organizat in Romania pe teme de industrie muzicala, programat sa aiba loc in perioada 31 august - 2 septembrie 2021,…