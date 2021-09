Stiri pe aceeasi tema

- PSD a demarat o campanie de strangere de semnaturi de la populație pentru Legea plafonarii prețurilor la energie electrica și gaze naturale. „Biroul Politic Permanent a luat decizia ca organizațiile PSD sa demareze o acțiune de strangere de semnaturi de la cetațeni pentru Legea inițiata de PSD privind…

- Partidul Social Democrat va declansa o campanie de strangere de semnaturi pentru plafonarea preturilor la gaze si la energie electrica, a anuntat luni purtatorul de cuvant al formatiunii, Radu Oprea. "Am hotarat impreuna cu colegii din Biroul Permanent National sa declansam o campanie de strangere de…

- ”Am hotarat impreuna cu colegii din Biroul Permanent National sa declansam o campanie de strangere de semnaturi pentru plafonarea preturilor la gaze si la energie electrica. Vineri am depus initiativa noastra in Parlament, cu 157 de semnaturi, adica toti parlamentarii membri ai PSD, deputati si senatori.…

- Plafonarea preturilor la energie ar insemna un pas inapoi in dezvoltarea pietei, iar autoritatile ar trebui sa ia masuri care au sens economic, prin care sa fie ajutati doar consumatorii care au nevoie, a afirmat, joi, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei. El a participat la conferinta…

- Mihai Tudose anunța ca PSD depune un proiect de lege privind plafonarea temporara a prețurilor la energie la media ultimelor șase luni, respectiv martie-septembrie. Statul va suporta 50% din scumpiri pentru consuma...

- Mihai Tudose a declarat, miercuri, ca pretul la energie va fi plafonat la un tarif mediu pe ultimele sase luni. “PSD va depune astazi sau maine un proiect de lege privind plafonarea preturilor la energie in Romania. Principiile de baza sunt urmatoarele: plafonarea pentru sase luni a pretului la o…

- Dragoș Damian, director general al Terapia Cluj - cel mai mare producator de medicamente din Romania, prezinta datele care contrazic retorica guvernamentala: explozia generalizata a prețurilor nu este un fenomen care sa se desfașoare cu aceeași amploare și in alte țari din regiune. Dragoș Damian…

- (P) Cum sa te protejezi de creșterea prețurilor la energia electrica? Inflația este o realitate economica in Romania, cu care ne-am obișnuit de foarte mulți ani. Din fericire, inflația este ținuta sub control in ultima perioada, insa post-pandemie observam ca aproape toate produsele și serviciile tind…