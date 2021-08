Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile gazelor naturale ar putea ajunge la niveluri record in aceasta iarna, in condițiile in care temperaturile ridicate din emisfera nordica duc la scaderea stocurilor pe piețele cheie, scrie...

- Din nefericire pentru toata lumea, nu doar pentru soferi, pretul carburantilor a crescut serios in ultimele luni in Romania. In prezent, pretul mediu al unui litru de benzina a depasit maximul de dinainte de pandemie. Vom fi cu totii afectati de aceste majorari de pret, atrag atentia specialistii. Cat…

- Cel mai grav inghet produs in ultimele decenii in Brazilia si costurile mari de transport determinate de pandemia de Covid-19 vor urca preturile cafelei la niveluri record multianuale, in urmatoarele saptamani, transmite Reuters. Cresterea preturilor cafelei va avea drept consecinta costul…

- Toyota Motor Corp, cel mai mare producator auto nipon, a raportat miercuri un profit operational record, de 997,49 miliarde de yeni (9,15 miliarde de dolari) in trimestrul doi din 2021, in urma redresarii vanzarilor si a gestionarii deficitului de cipuri mai bine decat multe rivale, transmit Reuters…

- O analiza a Asociatiei Energia Inteligenta scoate in evidenta o crestere de 4,43 ori a pretului gazelor naturale marfa in ultimul an, gaze vandute pe BRM. Aceasta crestere a pretului gazelor naturale va aduce scumpiri in lant la toate produsele, cuprinse intre 10 – 30%.

- Rusia adanceste un deficit existent la nivelul livrarilor de gaze naturale din Europa ce a impins preturile la un maxim pe 13 ani limitand discret vanzarile catre clienti, potrivit executivilor si analistilor citați de ZF. In plus, gigantul rus din sectorul gazelor a majorat pretul mediu al…

- Preturile petrolului au urcat luni si au atins cele mai ridicate niveluri din mai mult de doi ani, sustinute de redresarea economica si de perspectiva de crestere a cererii, in contextul intensificarii campaniilor de vaccinare in lume, transmite Reuters. Prețul barilului Brent a urcat pana la 73,64…

- Bursele s-au menținut miercuri aproape de valorile maxime, in timp ce randamentele obligațiunilor americane au ajuns la cele mai scazute niveluri dintr-o luna, investitorii pariind ca Rezerva Federala este departe de a-și reduce stimulii economici, scrie Reuters. Indicele mondial MSCI se situeaza…