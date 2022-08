Stiri pe aceeasi tema

- Inflația a atins un nivel record in ultimul deceniu. Datele Institutului Național de Statistica arata ca inflația a urcat, in luna iunie, la 15,1%, dupa ce gazele s-au scumpit cu peste 50%, iar facturile la curent au crescut cu aproape 15%, fața de aceeași luna din 2020. Rata inflației in Romania este…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat ca vor fi majorari salarile din luna august pentru sectorul bugetar, precizand ca de cresteri vor beneficia si angajatii ministerelor Culturii, Transporturilor si cei ai Institutului National de Statistica. “Incepand cu luna august o sa se acorde o patrime…

- Se anunța noi scumpiri la paine: Cat ar putea platii romanii, din toamna Se anunța noi scumpiri la paine: Cat ar putea platii romanii, din toamna Prețurile la paine aprope ca se vor dubla, din toamna, din cauza ca producția de cereale este cu mult sub așteptari. O franzela de 300 de grame care costa…

- Seceta a distrus hrana animalelor, iar unii fermieri s-au vazut nevoiți sa-si sacrifice vacile și oile, pentru ca nu au cu ce sa le hraneasca și nu mai dau lapte. Producția de lapte romanesc sizand, vom consuma lapte din import.

Fiermii care au culturile distruse avertizeaza romanii ca din cauza secetei, toamna anului 2022 va aduce cu sine un nou val de scumpiri. Astfel, un litru de ulei ar putea costa cu pana la 5 lei mai...

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat ca astazi, la sediul primariei, a avut o loc o prima intalnire cu reprezentanții firmei SC Miss Grup SRL Bistrița, care va construi Sala Polivalenta din Suceava, cu 5.000 de locuri. Ion Lungu a spus ca la discuții au participat administratorii firmei, asociații…

- „Școlile sunt zero pregatite pentru ce vine la toamna. Negarea problemei nu rezolva problema", spune cercetatorul Octavian Jurma care spune ce scenarii sunt posibile in perioada urmatoare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un sondaj realizat de Consiliul National al IMM-urilor in privinta eventualelor scumpiri care vor urma arata ca 92,5% dintre managerii intreprinderilor mici si mijlocii iau in calcul scumpiri cuprinse intre 10 si 30% si chiar si peste 30% (8,5% dintre repondenti).