- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, la Simeria, ca din ministerul pe care il conduce vor fi reduse circa 150 de posturi, el adaugand ca fara masurile de scadere a deficitului bugetar, Romania se va afla in situatia de pierde fonduri europene si de a fi…

- Sorin Grindeanu anunța ca 150 de angajați din Ministerul Transporturilor vor fi dați afara. „Eu am in jur de 150 de posturi vacante in minister, din 600 – nu vorbesc de companii, (…) pe care le voi reduce. Nu am de ce sa le tin. Evident. Si sigur, exista companii care vin din spate, de la inceputul…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, la Chetani, ca ministerul pe care il conduce va avea pana la sfarsitul anului un buget peste 30 de miliarde lei, mai mult decat dublu fata de anul 2021, si ca la ultima rectificare bugetara a solicitat 16 miliarde de…

- ”Noi masuri pentru simplificarea procedurilor necesare constructiei proiectelor de infrastructura mare”, scrie Sorin Grindeanu intr-o postare. Ministrul arata ca Guvernul a aprobat o Ordonanta de Guvern pentru dezvoltarea mai rapida a retelei transeuropene de transport (TEN-T). Aceasta prevede: urgentarea…

- Viceprim-ministrul Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, a emis marti, 6 iunie, Ordinul care statueaza faptul ca Aeroportul Brasov-Ghimbav este aeroport international. „Am semnat astazi Ordinul de Ministru prin care Aeroportul Brașov-Ghimbav, aflat in coordonarea Consiliului…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat marti, la conferinta “Better Connected through Connecting Europe Facility”, ca cele 4,5 miliarde prevazute pentru Ministerul Transporturilor, in POIM, au fost accesate suta la suta, ceea ce reprezinta o premiera pentru noi, ca…