Doar 15 din cei o mie de kilometri ai rețelei de termoficare au fost reabilitați in cele 11 luni, de la schimbarea primarului general, acestora adaugandu-se alti cațiva kilometri din reteaua secundara. In aceste condiții, primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, spune ca va fi „putin mai bine decat iarna trecuta”. „E nevoie de (reabilitare pe – n.r.) toata reteaua de o mie de kilometri, minus sa spunem, 50-60 care s-au facut in ultimii 10 ani. Din cauza acestor proceduri pe care trebuie sa le urmam in administratia publica poti doar sa incepi azi, ca sa faci peste un an, un an si jumatate,…