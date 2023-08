Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Franța ca, pentru perioada 2 - 4 august, autoritatile locale au anuntat furtuna puternica in nordul tarii si, in special, pe Canalul Manecii.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Bulgaria ca de la 1 iulie intra in vigoare, in aceasta tara, noile prevederi referitoare la taxele de drum (TOLL) pentru mijloacele de transport marfa si pasageri. Astfel, pentru…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca pentru ziua de joi, 29 iunie 2023, sindicatul controlorilor aerieni (USAC-CGT) a lansat un apel la greva, care va dura pana in dimineața zilei de vineri, 30…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca marti, 6 iunie, este prevazuta o greva generala. Context in care sunt asteptate perturbari ale circulatiei feroviare nationale (TGV, Ouigo), locale (TER,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Bulgaria catre Republica Elena si Republica Turcia, precum si retur catre Romania, in perioada 31 mai - 5 iunie 2023, ca se preconizeaza inregistrarea unor timpi de asteptare…