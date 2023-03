Stiri pe aceeasi tema

- Un nou divorț zguduie lumea showbiz-ului din Romania. Andrei Aradits și soția lui, Andreea, s-au desparțit dupa 17 ani de casnicie. Ce spune actorul despre relația actuala pe care o are cu femeia alaturi de care a trait o frumoasa poveste de dragoste și cum a reacționat fiul lor cand a aflat despre…

- Ioana Popescu vrea sa divorțeze. Bruneta a facut primele declarații despre desparțirea de soț la Antena Stars. Care sunt motivele care au facut-o sa se gandeasca la separare și ce a spus partenerul de viața al acesteia cand a auzit despre separare.

- La doi ani de la divorțul de soția sa, Melinda, Biil Gates este implicat intr-o relație și nu a ezitat sa se afișeze cu noua partenera, Paula Hurd. Cei doi au fost prezenți la mai multe evenimente și par sa fie de desparțit.

- Divorț in showbiz-ul romanesc! Silvia Pop, fosta soție a fotbalistului Ioan Timofte, se bucura de un succes colosal pe plan profesional in domeniul imobiliar, insa aceasta și partenerul ei au decis sa mearga pe drumuri separate, motiv pentru care vor divorța.

- Au aparut noi dezvaluiri in divorțul momentului din showbiz-ul romanesc! Așadar, Bogdan Lațescu a facut cateva declarații despre divorțul de Francisca. Barbatul a precizat ca ei și-au imparțit toate bunurile pe care le aveau in luna decembrie a anului trecut. Iata ce marturisiri a facut acesta!

- Unul dintre cei mai cunoscuți oameni ai Universului a decis sa se casatoreasca la venerabila varsta de 93 de ani. Al doilea om care a pașit pe Luna și iubita lui mai tanara decat el cu 30 de ani tocmai și-au unit destinele. Soția astronautului este romanca. Despre cine e vorba. Astronautul Buzz Aldrin…

- Desparțire in showbiz-ul romanesc! Francisca și Bogdan Lațescu au pus capat unei relații de 10 ani, iar cei doi au decis sa mearga pe drumuri separate. Anunțul a fost facut de artista pe rețelele de socializare, acolo unde a marturisit detalii despre acest subiect, dar și cat de dificil i-a fost sa…

- Prezența rozatoarelor in locuințe face ca cererea pentru achiziționarea serviciilor DDD sa fie din ce in ce mai mare. O astfel de cerere vine in special din partea persoanelor care locuiesc la curte insa sunt multe cereri care vin și din partea persoanelor care locuiesc la bloc. Lipsa unei deratizari,…