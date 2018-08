Se anunta dimineti racoroase, dar la amiaza va fi cald. Se apropie toamna Diminetile vor fi racoroase, semn ca toamna nu este departe, dar la amiaza se anunta cald. Meteorologii anunta ca vor fi 33 de grade in Moldova si Dobrogea, 28 in Maramures, 29 in Crisana, Transilvania si Banat, 32 in Oltenia si 34 in Muntenia. Si miercuri vor fi ploi in tara si se anunta 31 de grade in Moldova, 30 in Maramures, Transilvania, Banat si Crisana, 33 in Oltenia si Muntenia si 32 in Dobrogea. ziare.com Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

