Se anunță cod portocaliu de caniculă. Ce județe sunt vizate Meteorologii ANM au emis mai multe coduri galbene și portocalii pentru canicula, dar și un cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, vijelii și furtuni și grindina. Codul galben de canicula este valabil in cursul zilei de 16 august, pentru peste 10 județe din Romania. „Valul de caldura se va intensifica și va cuprinde cea mai mare parte a țarii. Local va fi canicula, disconfortul termic se va accentua, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pe arii extinse pragul critic de 80 de unitați. Temperaturile maxime vor fi cuprinse frecvent intre 34 și 37 de grade”, anunța ANM. Codul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

