- Ministerul de Interne al Regatul Unit ia in considerare monitorizarea cu bratari electronice a migranților intrati in tara ilegal, scrie presa britanica, potrivit dpa, preluata de Agerpres.

- Marea Britanie a interzis utilizarea termenului "stat ostil" din cauza posibilelor reacții de indignare din partea Chinei, a anunțat ziarul britanic The Times. Potrivit publicației, Ministerul britanic de Externe a facut modificari in ceea ce privește utilizarea anumitor termeni in documentele sale…

- Copiii mici s-au numarat printre zecile de migranți salvați și aduși la mal de pe Canalul Manecii miercuri (16 august), la cateva zile dupa ce șase persoane au murit in incercarea de a-l traversa din Franța catre Marea Britanie, potrivit Reuters. Migranții au fost intampinați de ofițerii Forțelor de…

- Gardienii Revolutiei -armata de elita a regimului de la Teheran - reprezinta cea mai mare amenintare la adresa securitatii Marii Britanii, afirma Londra, exprimand temeri ca acestia si-ar putea intensifica activitatile in Regatul Unit, afirma Sunday Times, relateaza Agerpres.Astfel, titulara Ministerului…

- Ministerul de Interne a solicitat Politiei Romane sa demareze urgent verificari in legatura cu acuzatiile aduse de un politist din Oradea, care sustine ca datele sale personale au fost accesate in mod ilegal, chiar din interiorul Politiei, in interesul unui influent om de afaceri local.

- Peste 14.000 de migranti au ajuns in Regatul Unit in acest an traversand Canalul ManeciiPeste 14.000 de migranti au ajuns in Marea Britanie pana acum in acest an traversand Canalul Manecii, potrivit datelor Ministerului de Interne, relateaza dpa, informeaza Agerpres. CITESTE SI Eurostat: Productia…

- Dupa ce anterior s-a anunțat ca Regatul Unit a ajuns la un acord cu Republica Moldova pentru a permite acestora sa returneze migranți ilegali, conform ministrului de finanțe Rishi Sunak, cu o reacție in acest sens a venit și șeful statului, Maia Sandu. ”Este vorba despre migrația ilegala, in același…