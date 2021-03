Se anunță cea mai MARE MIȘCARE de stradă: PROTEST MONDIAL anti-restricții, organizat și în marile orașe din România Restricțiile impuse in țarile membre UE scot oamenii din case. Satui dupa un an de restricții, mii de oameni și-au anunțat prezența in strada la ceea ce se configureaza a fi cel mai mare protest impotriva autoritaților de la izbucnirea pandemiei. Citește și: Noi MARTURII despre crimele de la spitalul din Sibiu: Angajații ATI mizau pe internații fara aparținator Mișcarea de strada e programata pentru 20 martie și va incepe de la ora 15 in marile capitale ale țarilor UE. Deocamdata, in Romania sunt anunțate proteste la aceeași ora in Timișoara, București, Cluj și Craiova. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

