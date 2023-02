Se anunță 3 zile de proteste în Piața Victoriei. Membrii SANITAS, deciși să iasă în stradă. Ce revendicări au sindicaliștii Se anunța noi proteste in Piața Victoriei. Dupa ce in prima zi a lunii februarie reprezentanți ai federațiilor sindicale din Educație au ieșit in strada, in apropierea sediului Executivului, pentru a protesta și a atrage atenția asupra revendicarilor lor, de natura salariala, saptamana viitoare ar urma sa picheteze Guvernul cei de la SANITAS. Sunt anunțate […] The post Se anunța 3 zile de proteste in Piața Victoriei. Membrii SANITAS, deciși sa iasa in strada. Ce revendicari au sindicaliștii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

