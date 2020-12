Se ANULEAZĂ toate restricțiile? Anunț de ultim moment Biroul Electoral Central (BEC) ar fi decis, joi, sa trimita CNSU o solicitare de instituire a unor excepții astfel incat in 6 decembrie, ziua alegerilor parlamentare , sa se permita fara restricții circulația persoanelor in zonele carantinate, la fel și in noaptea de duminica spre luni, au declarat surse instituționale pentru ȘTIRIPESURSE.RO. „In localitațile carantinate , propunem ca circulația persoanelor sa fie permisa, fara restricții, respectiv fara prezentarea vreunei declarații sau a altui act, in data de 6 decembrie 2020 intervalul orar 05.24.00, urmand ca, in afara intervalului menționat,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

