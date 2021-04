Vești bune pentru romani. Exista posibilitatea relaxarii restricțiilor in luna iunie. Ludovic Orban confirma ca a discutat cu Florin Cițu despre anularea anumitor restricții dupa 1 iunie, in cazul in care situația epidemiologica și procesul de vaccinare va decurge conform așteptarilor. Președintele Camerei Deputaților și al PNL a precizat ca un eventual certificat de vaccinare va fi folosit la nivelul țarii in funcție de deciziile Parlamentului și ale Guvernului. ”In Romania se vor aplica deciziile care se vor lua la nivelul Parlamentului sau Guvernului (n.r. despre certificatul de vaccinare).…