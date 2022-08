Se angajează turiști profesioniști Vrea cineva sa fie turist? Turist de profesie, nu orișicum… Iata… Compania Hotels.com vrea sa angajeze pe cineva pe postul de „retro beach motelier”. Hotels.com este un site web pentru rezervarea camerelor de hotel online și telefonic. Compania are 85 de site-uri web in 34 de limbi și listeaza peste 325.000 de hoteluri in aproximativ 19.000 de locații. Inventarul sau include hoteluri și pensiuni și unele apartamente și alte tipuri de cazare comerciala. Hotels.com a fost inființat in 1991 ca Rețeaua de rezervari hoteliere (HRN). In 2001, a devenit parte a Expedia, Inc. și in 2002 și-a schimbat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

