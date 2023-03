Stiri pe aceeasi tema

- Mercedes a pierdut supremația in ultimele doua sezoane din Formula 1, titlul mondial fiind cucerit de Max Verstappen. La capatul testelor din Bahrain (au durat trei zile), Lewis Hamilton a tras unele concluzii, multiplul campion mondial fiind de parere ca monopostul pe care il va conduce se afla tot…

- Max Verstappen (RedBull) a fost cel mai rapid in prima zi de teste din Bahrain, campionul mondial en-titre efectuand și cele mai multe tururi cronometrate. Surpriza de joi a fost realizata de veteranul Fernando Alonso: a avut al doilea timp. Podiumul a fost completat de Carlos Sainz Jr de la Scuderia…

- Pilotul olandez Max Vestappen (Red Bull), campionul mondial en titre, a inregistrat cel mai rapid timp in prima sesiune de joi a testelor de pe circuitul Sakhir (Bahrain), informeaza L'Equipe, potrivit Agerpres.Zece piloti si zece monoposturi au luat parte la sesiunea matinala a testelor de joi, iar…

- Joi au inceput la Bahrain testele premergatoare sezonului 2023 din Formula 1, iar in prima parte a zilei Max Verstappen (RedBull) a fost cel mai rapid. Cele mai multe tururi cronometrate le-a bifat Williams, prin Alex Albon.

- Formula 1 revine pe pista pentru trei zile de teste, programate de joi pana sambata pe circuitul de la Sakhir, acelasi care va gazdui si Marele Premiu al Bahrainului, prima etapa a Campionatului Mondial 2023, care va avea loc pe 5 martie, scrie AFP, potrivit Agerpres.La fel ca in 2021, perioada de teste…

- Opt din ultimele noua titluri mondiale din Formula 1 au fost caștigate de Lewis Hamilton (6) și Max Verstappen (2), iar hegemonia celor doi va fi oprita intr-o zi de un canadian. Cel puțin asta susține veteranul Fernando Alonso.

- Echipa austriaca a anunțat oficial data lansarii viitorului sau monopost pentru noul sezon de Formula 1 din 2023. Actuala campioana mondiala va prezenta noua mașina de concurs in 3 februarie, intr-un eveniment special organizat la New York. Pentru al treilea sezon la rand, linia de piloți a celor de…

- Marele Premiu de Formula 1 al Olandei, gazduit de circuitul de la Zandvoort, si-a prelungit prezenta in calendarul Marelui Circ cu doua sezoane, pana in 2025, au anuntat joi organizatorii Campionatului Mondial, citati de AFP, potrivit Agerpres.Revenita in Formula 1 in 2021, dupa o absenta de de ani,…