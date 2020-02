Stiri pe aceeasi tema

- Certificarea conformitatii cu normele de igiena si sanatate publica va fi obligatorie pentru activitatile de utilizare a produselor biocide pentru dezinfectie, dezinsectie si deratizare (DDD) in spatiile utilizate de populatie și pentru activitatile de coafura si alte activitati de infrumusetare, potrivit…

- Ziarul Unirea Comunicat DSP: Certificarea conformitatii cu normele de igiena si sanatate publica pentru activitațile de coafura, infrumusețare și utilizare a produselor biocide pentru dezinfectie, dezinsectie si deratizare Comunicat DSP: Certificarea conformitatii cu normele de igiena si sanatate publica…

- Frizeriile și saloanele de infrumusețare din toata țara trebuie sa solicite certificarea conformitații cu normele de igiena și sanatate publica de catre direcțiile de sanatate publica, in vederea reautorizarii, potrivit unui nou act normativ care a intrat in vigoare in ianuarie 2020.

- Pana pe 14 februarie 2020, toate saloanele de infrumusetare sau unitatile care desfasoara activitati de coafura și frizerie de pe raza orașului Mioveni, trebuie sa se reautorizeze, conform noului Ordin emis de Ministerul Sanatații. In mod contrar, dupa aceasta data, le va fi suspendata activitatea!…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca va amâna termenul de intrare în vigoare a dublarii alocatiilor pentru copii. „Suntem pusi într-o situatie în care si daca am vrea nu am putea majora alocatiile. Cel mai probabil, solutia pe care vom merge este de a proroga…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, vineri, ca, cel mai probabil, termenul de intrare in vigoare a dublarii alocatiilor pentru copii va fi prorogat, pentru a se gasi susrse de finantare."Cel mai probabil, solutia pe care vor merge este de a proroga termenul de intrare in vigoare a legii", a spus Orban,…

- Guvernantii au decis adoptarea unei ordonanțe de urgența care amana cu un an termenul pentru restituirea donațiilor colectate pentru achiziționarea „Cumințeniei Pamantului”, sculptura lui Constantin Brancuși, informeaza Mediafax....

- Miercuri, 18 decembrie, incepe distribuirea la Gherla a pachetetelor cu produse de igiena, prin programul POAD. Beneficiarii pachetelor sunt persoanele care primesc venitul minim garantat și cele care primesc alocație pentru susținerea familiei. Mai pot primi pachete persoanele aflate temporar in situații…