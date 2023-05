Se amână plata unor drepturi salariale în MAI Guvernul merge pe repede-inainte cu proiectul,,Ordonanței austeritații”, care va limita și chiar va taia, in 2023, o parte dintre cheltuielile publice, inclusiv in Sectorul de Aparare, Ordine Publica și Siguranța Naționala, atat in privința unor achiziții, dar și in ceea ce privește Titlul I – cheltuieli de personal. Deja efectele se resimt in buzunarul angajaților din familia noastra ocupaționala, care inca nu au primit, sau primesc cu intarziere și de peste 6 luni, plata sumelor cuvenite legal pentru transport, iar indiciile actuale ne conduc spre ideea ca drepturile financiare aferente serviciilor… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

