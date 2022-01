Al saptelea si al optulea film din franciza „Mission: Impossible” cu Tom Cruise au fost amanate pana in 2023 si 2024, din cauza pandemiei de Covid-19, au anuntat producatorii Paramount Pictures si Skydance, scrie Reuters. „Mission: Impossible 7” era programat sa fie lansat in cinematografe in septembrie 2022, urmat de „Mission: Impossible 8” in iulie 2023. Noile date pentru lansarea filmelor sunt 14 iulie 2023, a saptea parte, si 28 iunie 2024 – al optulea film din serie. „Dupa o analiza atenta, Paramount Pictures si Skydance au decis sa amane lansarea pentru „Mission: Impossible 7 & 8” ca raspuns…