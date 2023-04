Stiri pe aceeasi tema

- Veste excelenta pentru romani. Guvernul majoreaza sumele de bani acordate pentru programele de mediu. Fondurile vor fi dublate pentru Rabla Clasic, Rabla Plus și Casa Verde, program care include proiecte de instalare de panouri fotovoltaice.Numarul beneficiarilor ar putea sa ajunga la 80.000. Ministrul…

- Guvernul ceh a aprobat propunerea Ministerului ceh al Afacerilor Externe de a prelungi pana la 31 martie 2024 interdicția eliberarii vizelor și a permiselor de ședere pe termen lung in republica pentru cetațenii Federației Ruse și Belarus, relateaza Agentia de presa CTK, potrivit Rador. Fii…

- ” Compania AE Solar va deschide in tara noastra o fabrica de panouri solare, investitie de un miliard de euro. Reprezentantii companiei mi-au prezentat aceste planuri, in cadrul intalnirii de azi, de la Palatul Victoria”, a scris, luni seara, pe Facebook, premierul Nicolae Ciuca. Acesta a precizat ca,…

- Romania se dezvolta cu ajutorul fondurilor europene accesate de guvernul condus de PNL. Fondurile europene care vin prin programele Politicii de Coeziune vor insuma, pana in 2027, aproape 46 miliarde de euro.

- Șansa Romaniei de a produce dezvoltare și de a realiza reforme este legata de fondurile europene, este o idee frecvent susținuta de deputatul PNL Arad... The post Sergiu Bilcea: „Fondurile europene: 40 de miliarde de euro disponibile prin 534 de apeluri!” appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- In primele zile ale lunii februarie a.c., Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, condus de Petre Daea, a incasat in contul deschis in Banca Naționala a Romaniei suma de 531 milioane de euro. Suma reprezinta rambursarea de la Comisia Europeana a cheltuielilor realizate de Agenția de Plați și…

- Doua intalniri de lucru la care sunt invitați sa participe reprezentanții mediului public și ai mediului privat, pentru prezentarea oportunitaților de finanțare la nivel regional, aferente perioadei de programare 2021-2027, vor avea loc saptamana viitoare, la Sfantu Gheorghe. Intalnirile sunt organizate…

- Guvernul a hotarat ca aleșii locali care lucreaza in instituții care implementeaza proiecte cu finanțare externa vor avea salariile marite cu pana la 50 la suta. De exemplu, primarul general al Capitalei ar putea ajunge la o leafa bruta de 31.200 de lei. Salariile președinților și ale vicepreședinților…