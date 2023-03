Se aliniază planetele - Cinci din ele vor face fenomen astronomic rar La sfarșitul lunii martie, cinci planete din sistemul nostru solar se aliniaza pe cerul nopții. Curioșii vor putea vedea fenomenul astronomic rar și marți seara, 28 martie, imediat dupa apusul Soarelui, relateaza CNN. De asemenea, acest fenomen astronomic va fi vizibil și vineri, 31 martie, și in urmatoarele doua saptamani, conform astrofizicianului Cameron Hummels. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

