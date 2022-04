Stiri pe aceeasi tema

- Prezenta la urne in turul doi al alegerilor prezidentiale franceze era duminica, la pranz, de 26,41% - cu aproape doua puncte procentuale mai mica decat in 2017 (28,23%), in duelul intre Emmanuel Macron si Marine Le Pen, anunta Ministerul francez de Interne, relateaza AFP, scrie Mediafax. Fii…

- Netflix anuleaza mai multe seriale si filme dupa ce a pierdut sute de mii de abonati, iar intre producțiile anulate se afla cel mai nou film cu Will Smith, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Organizatorul ceremoniei de duminica de decernare a premiilor Oscar a postat pe Twitter ca nu tolereaza violenta, in urma unui incident in care actorul Will Smith l-a palmuit pe scena pe prezentatorul Chris Rock in timpul transmisiunii in direct a galei, informeaza luni Reuters. Fii la curent…

- Franta intentioneaza sa ii ajute pe artistii rusi "obligati sa se exileze" din cauza opozitiei lor exprimate fata de politicile presedintelui Vladimir Putin si de invazia din Ucraina, a anuntat miercuri ministrul francez al Culturii, Roselyne Bachelot, relateaza AFP. Fii la curent cu cele…

- Patru filme bulgaresti fac parte din selectia Festivalului International Clapperboard Golden din Brazilia, a declarat joi pentru BTA regizoarea acestor productii, Efemia Fard, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Starul de cinema Leonardo DiCaprio a preluat o participatie la Telmont, una din cele mai prestigioase marci de sampanie din Franta, a anuntat miercuri actionarul majoritar de la Telmont, grupul Remy Cointreau, intr-un context in care marcile de lux incheie parteneriate cu celebritatile pentru a-si…