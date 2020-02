Se alege praful de agricultură: Cum va fi vremea în următoarea perioadă Directorul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a afirmat marti, la Oradea, ca incalzirea vremii va continua in saptamanile viitoare, insa o problema va fi si mentinerea deficitului de precipitatii in regiunile Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Moldova. "Pentru saptamana 10-17 februarie, ramanem pe valori de temperaturi mai ridicate decat in mod obisnuit, fapt ce a determinat precipitatii in special sub forma lichida. Tendinta unor cantitati de precipitatii excedentare se pastreaza pentru aceasta saptamana in Banat, in Crisana, in Maramures si in cea mai mare parte… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta ca vremea continua sa se incalzeasca in majoritatea zonelor din tara, insa nu scapam de precipitatii. Temperaturile maxime vor ajunge la 8-13 grade Celsius in Muntenia, Dobrogea si Moldova.Pentru ziua de marti, 11 februarie 2020, meteorologii anunța ca vor avea loc precipitatii in…

- Meteorologii anunta temperaturi ridicate pentru sfarsitul saptamanii, cu valori de pana la 18 grade. Sambata vor fi maxime de 13 grade in Moldova, 10 in Maramures, 14 in Crisana, 12 in Transilvania, 16 in Banat, 18 in Oltenia, 17 in Muntenia si 15 grade in Dobrogea. Si pentru duminica meteorologii anunta…

- Vineri, 31 ianuarie 2020, vrea va fi inchisa și se va raci ușor in toata țara, anunța meteorologii.In zonele montane va ninge. Vantul va sufla slab in cea mai mare parte a țarii.La munte, vantul va prezenta intensificari, in special in zona inalta, unde rafalelel vor depași 80-100 km/h, viscolind zapada,…

- Potrivit meteorologilor, marți, 28 ianuarie 2020, vremea va fi frumoasa in mai multe regiuni din țara, in timp ce in alte zone se vor inregistra precipitații sub forma de ploaie și ninsoare.In prima parte a zilei va ploua local In Dobrogea, in timp ce in vestul țarii, in Banat, Crișana, maramureș și…

- Miercuri, 18 decembrie 2019, vremea se incalzește in aproape toata țara. Valorile maxime vor atinge și 22 de grade, potrivit meteorologilor.Vremea va fi deosebit de frumoasa, iar temperaturile inregistrate vor fi mult mai ridicate decat in mod normal pentu aceasta perioada.Cerul va fi senin, iar vantul…

- Temperaturile demne de inceputul primaverii continua si in zilele urmatoare, maximele ajungand pana la 22 de grade. Pentru miercuri, meteorologii anunta maxime de 19 grade in Moldova, 14 in Maramures, 16 in Crisana, 14 in Transilvania, 16 in Banat, 17 in Oltenia, 22 in Muntenia si 18 grade in Dobrogea.…

- Temperaturile vor fi peste normalul acestei perioade, cele mai ridicate valori fiind așteptate pe litoral, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), care, insa, anunța ploi in toate regiunile. Prognoza meteo in țaraCerul va fi mai mult noros și sunt așteptate ploi slabe in aproape toata…

- Miercuri, 27 noiembrie 2019, vremea continua sa fie mohorata, insa temperaturile sunt in creștere, potrivit meteorologilor.Vremea incepe sa se incalzeasca in aproape toate regiunile țarii. Astfel, in Dobrogea, valorile maxime vor atinge 10 grade Celisus, in Oltenia vor fi 11 grade, iar in Moldova 9…