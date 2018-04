Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Justitiei a inceput selecția pentru propunerea de numire in functia de sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, care urmeaza sa se vacanteze in luna mai, potrivit Agerpres.

- Ministerul Justitiei organizeaza, in perioada 13 aprilie - 14 mai, selectia procurorilor in vederea efectuarii propunerii de numire in functia de sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), care urmeaza sa se vacanteze in luna mai. …

- La datele de 09.04.2018 si 10.04.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor TIMIS ISTRATE, BURFETE CRISTIAN, STEFANACHE ROBERT IULIAN, MIHALI CRISTIAN, SEREZAN…

- La data de 23.03.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Cluj au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului Pintea Sergiu Dan, zis "Caposu", pentru savarsirea infractiunii de efectuare de operatiuni…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a participat luni la o intalnire cu conducerea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, in cadrul careia au fost discutate subiecte legate de activitatea DIICOT si de necesitatile de abordare strategica viitoare a luptei…

- La data de 27.02.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Gorj au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor PASARIN NICOLAE MARIAN si SINANI KLODJAN, pentru savarsirea infractiunilor de trafic ilicit…

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus efectuarea de controale la toate unitatile subordonate. Echipe de control sunt asteptate si la Lugoj. Verificarile vor fi facute de catre procurorii sefi ai Directiei Nationale Anticoruptie si Directiei de Investigare…