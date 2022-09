Sa lasam puțin razboiul din Ucraina sa se linișteasca și sa vedem ce se mai intampla prin zona noastra. Lucrurile se precipita atat in Kosovo, cat și in Bosnia dar și in Grecia. In vreme ce oficialii europeni au incercat inca o data sa faca presiuni asupra președintelui sarb pentru a recunoaste Kosovo, Finlanda și […] Articolul Se agita apele in Balcani apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! .