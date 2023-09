Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor a pus, marți, in dezbatere publica proiectul de Lege privind unele masuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilitații financiare a Romaniei pe termen lung. In vederea diminuarii cheluielilor de personal ale bugetului general consolidat pe anul se propune: – Diminuarea cu…

- Masurile fiscale și cele pentru reducerea cheltuielilor bugetare menite sa acopere „gaura de la buget" au fost reunite de catre Guvern intr-un proiect de lege (variantele anterioare erau ordonanțe de urgența), pe care Executivul urmeaza sa iși asume raspunderea in Parlament. G4Media și Economedia au…

- Guvernul a adoptat un proiect de lege care modifica un articol din Codul penal, referitor la combaterea rasismului si a xenofobiei. Modificarea actului normativ este transpunerea legislatiei nationale in acord cu prevederile unei Decizii-cadru JAI a Consiliului European. Proiectul de lege vizeaza punerea…

- Marcel Ciolacu a anunțat, miercuri, dupa intalnirea de la Ministerul Finantelor, pe tema reducerilor bugetare, ca sunt peste 50 de masuri care vor fi luate prin OUG care se pregateste. ”Vorbim de prima reforma reala in sistemul bugetar”, a precizat premierul. ”Sunt peste 50 de masuri (…) ele au fost…

- Coaliția PSD-PNL a pregatit un document cu privire la modificarile fiscale care vor avea loc, adica a creșterilor de taxe pentru acoperirea gaurii bugetare. Conform draftului de OUG, TVA va crește de la 5% la 9% pentru manuale, cladiri sau lemne de foc. De asemenea, va crește cota de impozitare pentru…

- Salariatii care au in intretinere copii cu varsta pana la 8 ani pot beneficia de telemunca patru zile pe luna, potrivit unui proiect de lege pentru completarea Codului muncii. Proiectul a fost adoptat miercuri in unanimitate de Camera Deputatilor. Proiectul de lege, care are ca obiect de reglementare…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege care prevede extinderea de la 6 luni la un an a duratei pentru care se poate emite ordinul de protectie, in cazul violentei domestice. Proiectul, care modifica Legea nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestice, prevede extinderea…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege privind aplicarea unor tarife rutiere pe reteaua de drumuri nationale din Romania. Masurile intra in vigoare de la 1 ianuarie 2026, fiind aplicabile tuturor categoriilor de vehicule inmatriculate, cele pentru transportul de persoane, transportul…