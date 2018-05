Cotele de impozit pentru veniturile care se impun prin stopaj la sursa (veniturile sub forma de dividende, dobanzi si redevente) sunt de 5% pentru dividende si de 3% pentru dobanzi si redevente.



Masura are ca scop promovarea si stimularea investitiilor si a finantarii dintre cele doua tari. Legislatia spaniola nu prevede un impozit cu retinere la sursa in cazul dobanzilor, prin urmare in Protocolul anexa exista o prevedere prin care cota de impozit de 3% va fi redusa la zero, pana cand Spania introduce un astfel de impozit in legislatia interna.



Sunt scutite reciproc de…