- „Ati crede dumneavoastra ca noi ne-am apucat de gandacul de bucatarie…Dumneavoastra ati vazut vreodata gandaci de bucatarie? Mai vezi si pe scarile blocului. Nici nu iti vine sa intri in bloc, cum dracu sa-l bagi pe asta in gura?”, a declarat Petre Daea, duminica la Antena 3. Intrebat cum ii poate apara…

- Primarul din Zarnești a fost trimis in judecata de Direcția Naționala Anticorupție pentru tentativa de frauda cu bani de la Uniunea Europeana. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Fonduri europene in valoare de aproape 400 de milioane de euro pentru sprijinirea agriculturii Fonduri europene in valoare de aproape 400 de milioane de euro pentru sprijinirea agriculturii Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, condus de ministrul social-democrat Petre Daea, a prevazut in Planul…

- omania va consemna in acest an cea mai mica productie de porumb din 2007 si pana in prezent, seceta pedologica diminuand recolta cu aproximativ 40%-50% fata de anii trecuti, a declarat, pentru AGERPRES, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. Acesta a adaugat ca productia obtinuta…

- Un act normativ care prevede noile sancțiuni și proceduri pentru activitațile de protecție a plantelor, pus in dezbatere publica de ministerul Agriculturii, a declanșat un adevarat razboi intre fermieri și ministrul Petre Daea. Fermierii spun ca statul vrea sa ii determine sa renunțe la pamanturi, in…