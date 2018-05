In Italia, cea de-a 14-a pensie reprezinta o pensie suplimentara de care pot beneficia pensionarii care au anumite venituri anuale. Concret, la aceasta plata suplimentara au dreptul pensionarii ale caror venituri nu depașesc dublul pensiei minime lunare stabilite de catre autoritațile din Italia și care este in acest an in valoare de 507,42 de euro. In peninsula, in cursul unui an se primește valoarea a 13 pensii lunare.

In acest an a fost majorata valoarea pana la care se acorda aceasta pensie suplimentara. Mai exact, aceasta a crescut de la 1,5 ori pensia minima, cat a fost anul trecut,…