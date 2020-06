Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orașului Timișoara, Nicolae Robu, a anunțat ca vrea sa organizeze weekendul urmator un concert in centrul orașului, cu respectarea regulilor impuse de autoritațile naționale. La concert ar urma sa participe 500 de spectatori, care vor sta pe scaune.Primarul Nicolae Robu a anunțat,…

- Sunt aproape noua luni de cand se lucreaza la trotuarele din centrul Timișoarei. Marele șantier nu e gata nici acum, deși traficul a fost redus din cauza pandemiei, iar primaria a inchis de tot Bd. Republicii pentru a pune un nou covor asfaltic. Trotuarele șotron, criticate de mulți timișoreni, se vor…

- Lucrarile „in forța” la trotuarele arlechin din centrul Timișoarei continua și in aceste zile, deși pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara a fost inregistrat un dosar penal ce vizeaza fix modul in care s-a deschis acest șantier. Plangerea, in ciuda aparențelor, nu are legatura nici cu…

- Sesizarile specialiștilor in cazul noului pavaj din centrul Timișoarei au ajuns la procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Timișoara. Magistrații au deschis un dosar penal in rem pentru executarea de lucrari fara „autorizație de construire sau de desființare ori cu nerespectarea prevederilor…

- Primaria Timișoara și Direcția Județeana pentru Cultura Timiș comunica pe rețelele sociale. O spune directorul DJCT, care a venit cu clarificari privind trotuarele „șotron” la care municipalitatea lucreaza cam de la inceputul pandemiei. Predescu vorbește despre legalitate, oportunitate și comunicare.

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a reacționat, astazi, printr-un nou val de invective la dezvaluirile facute de Direcția Pentru Cultura Timiș, arhitecți și peisagiști, ca administrația locala refuza sa respecte legea, continuand sa amenajeze ilegal trotuarele ”puzzle” in zona centrala a municipiului.…

- Primaria Timișoara se afla in plin proces de reabilitare a trotuarelor din centrul orașului, marea majoritate fiind sparte pentru a putea fi duse cablurile aeriene in subteran. Nicolae Robu anunța, in luna februarie, ca timișorenii vor avea parte de ”trotuare superbe” in zona centrala a Timișoarei,…