- Dan Diaconescu, fostul patron al OTV, este cercetat pentru ca ar fi intretinut relatii intime cu doua gemene, de 15 ani. In motivarea instanței se arata ca Dan Diaconescu era foarte gelos și posesiv in relația cu una dintre fete, avand pretenția ca aceasta sa nu se intalneasca și cu alți barbați. Dan…

- Avocatul lui Dan Diaconescu, Alexandru Murarescu a declarat in aceasta dupa amiaza ca pe numele clientului sau a fost pusa in miscare actiunea penala si va fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva. "Am fost anuntat astazi Judecatoria Constanta va fi sesizata cu propunere de arestare…

- Angajarea cipriotului Elias Charalambous (42 de ani) ca antrenor principal i-a amuzat pe fanii lui FCSB. Aceștia s-au intrecut in glume in secțiunea de comentarii a postarii prin care FCSB l-a anunțat pe fostul fundaș, trecut și prin Romania in cariera de fotbalist, la FC Vaslui, in sezonul 2012/2013.…

- Dana Rogoz, care are 37 de ani, și-a sarbatorit ieri, 17 februarie, soțul. Regizorul Radu Dragomir a implinit 56 de ani, iar actrița i-a facut azi o urare speciala pe rețelele de socializare. In vazul tuturor fanilor ei, Dana Rogoz i-a declarat iubirea barbatului care ii e alaturi de mai bine de 18…

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, spune ca a adus in discutie la reuniunea ministrilor apararii din statele NATO incidentul cu racheta ruseasca despre care Ucraina a anuntat initial, in mod eronat, ca a trecut vinerea trecuta prin spatiul aerian al Romaniei.