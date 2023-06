Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 25 aprilie-09 mai a.c., polițiștii Serviciului de Ordine Publica- Biroul Protecția Fondului Forestier și Piscicol au desfașurat acțiuni pentru prevenirea și combaterea ilegalitaților din domeniul silvic, in zona de referința a orașului Vișeu de Sus. In urma controalelor efectuate,…

- Scutul padurii, in Alba: Polițiștii au dat amenzi de 22.000 de lei și au confiscat 24 metri cubi de material lemnos Scutul padurii, in Alba: Polițiștii au dat amenzi de 22.000 de lei și au confiscat 24 metri cubi de material lemnos. Potrivit IPJ Alba, la data de 5 mai 2023, Serviciul de Ordine Publica…

- La data de 21 aprilie 2023, polițiștii din Teiuș au organizat, pe raza de competența, o acțiune de creștere a siguranței publice și prevenire a faptelor de natura penala sau contravenționala, in colaborare cu polițiștii locali din cadrul Poliției Locale Teiuș. Cu ocazia acțiunii, polițiștii au legitimat…

- ”Scutul padurii” in Alba: Polițiștii au verificat 80 de mașini de transport. Amenzi de zeci de mii de lei la mafia lemnului Scutul padurii: Polițiștii din Alba au desfașurat o operațiune de doua zile pentru combaterea furtului de lemne. Au confiscat peste 90 de metri cubi de lemne și au dat amenzi de…

- SCUTUL PADURII in Alba: AMENZI in valoare de 30.655 de lei și 91 de metri cubi de material lemnos, confiscați. Ce valoare are aceasta cantitate SCUTUL PADURII in Alba: AMENZI in valoare de 30.655 de lei și 91 de metri cubi de material lemnos, confiscați. Ce valoare are aceasta cantitate In perioada…

- Zeci de metri cubi de lemn confiscați de polițiștii din Alba in timpul unei acțiuni cu efective marite. Cate amenzi au fost date Aproape 80 de metri cubi de lemn au fost confiscate in urma unei acțiuni a polițiștilor, jandarmilor și Garzii Forestiere din Alba. Acțiunea a avut loc timp de doua zile,…

- SCUTUL PADURII in Alba: 79 de metri cubi de material lemnos, in valoare de peste 15.000 lei, confiscați de polițiști SCUTUL PADURII in Alba: 79 de metri cubi de material lemnos, in valoare de peste 15.000 lei, confiscați de polițiști In perioada 31 martie – 1 aprilie 2023, Serviciul de Ordine Publica…

- FOTO| Controale CJPC Alba la mai multe magazine alimentare și restaurante, soldate cu 43 de amenzi in valoare de peste 560 de mii de lei și zeci de avertismente FOTO| Controale CJPC Alba la mai multe magazine alimentare și restaurante, soldate cu 43 de amenzi in valoare de peste 560 de mii de lei și…