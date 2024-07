Scutirea de taxe salariale pentru decontarea serviciilor turistice NU se mai aplica daca se acorda și vouchere de vacanța Scutirea de taxe salariale pentru decontarea serviciilor turistice NU se mai aplica daca se acorda și vouchere de vacanța Din acest an, scutirea de taxe salariale pentru decontarea serviciilor turistice nu se mai aplica in situațiile in care angajații beneficiaza și de vouchere de vacanța, iar salariații vor beneficia de tratament fiscal preferențial numai pentru […] Scutirea de taxe salariale pentru decontarea serviciilor turistice NU se mai aplica daca se acorda și vouchere…