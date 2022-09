Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general Gabriela Scutea a laudat marti DNA pentru rezultatele in lupta anticoruptie in cei 20 de ani de activitate, in discurs fiind inserate sloganuri ale societatii civile si un citat din Biblie.

- Procurorul general, Gabriela Scutea, a anunțat, joi, ca exista intarzieri semnificative in efectuarea urmaririi penale si i-a indemnat pe procurori sa munceasca si dupa program pentru a solutiona dosarele mai vechi. Potrivit datelor statistice publicate de Ministerul Public, cauzele ramase nesolutionate…

- Procurorul general al Romaniei, Gabriela Scutea, a afirmat ca audierea minorului care este victima a violului nu trebuie sa fie un moment traumatizant, precizand ca in acest sens sunt luate masuri pentru limitarea numarului de audieri. Ea a afirmat ca autoritatile stiu cat de greu este pentru victima…

- Procurorul general al Romaniei, Gabriela Scutea, a afirmat, miercuri seara, ca nu este exclusa audierea fostului premier Viorica Dancila si a fostului ministru de Interne Carmen Dan in Dosarul ”10 august”, cele doua fiind printre persoanele vizate de plangerile formulate de mai multe ONG-uri. Mai mult,…

- Ieri, procurorul general Gabriela Scutea (foto medalion) a anuntat retrimiterea la Instanta suprema a dosarului Revolutiei, in care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul viceprim-ministru Gelu Voican Voiculescu si Iosif Rus, fost sef al Aviatiei Militare, sunt acuzati de savarsirea unor infractiuni…

