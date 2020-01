Durata "destul de mare" a anchetelor in cauzele economico-financiare si blocajul in care a ajuns Politia Judiciara sunt cateva dintre vulnerabilitatile identificate de catre Gabriela Scutea, propusa pentru numirea in functia de procuror-sef al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.



"In acest moment, pot sa va spun ca cel mai grav lucru este blocajul in care a ajuns Politia Judiciara, din cauza nepunerii in acord a unor dispozitii legale cu o decizie a Curtii Constitutionale de anul trecut. Si mai avem de depasit, din punct de vedere al vulnerabilitatilor, si…