Scurtmetrajul românesc Interfon 15, inclus în selecția „Semaine de la Critique”, de la Cannes Luni, 7 iunie, a fost anunțata selecția filmelor pentru „Semaine de la Critique”, secțiunea paralela a Festivalului de Film de la Cannes, unde Cristian Mungiu este președinte al juriului. Printre peliculele selectate se numara și „Interfon 15”, regizat de Andrei Epure, inclus la categoria Scurtmetraj, se arata pe site-ul organizatorilor.Filmul Interfon 15, care dureaza 22 de minute, face parte dintr-o selecție de 10 scurtmetraje ale unor cineaști din diferite țari, precum Franța, Elveția și Statele Unite ale Americii.Din distribuție fac parte Cosmina Stratan, Mihaela Sirbu, Ana Ciontea, Ozana… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

