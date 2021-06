Stiri pe aceeasi tema

- Scurtmetrajul romanesc "Interfon 15", regizat de Andrei Epure, a fost selectat in competitia celei de-a 60-a editii a sectiunii Semaine de la Critique din cadrul Festivalului de Film de la Cannes, au anuntat luni organizatorii evenimentului. Titlurile filmelor incluse in selectia oficiala…

- Filme regizate de cineasti celebri, precum Asghar Farhadi, Francois Ozon, Kirill Serebrennikov, Jacques Audiard, Nadav Lapid si Nanni Moretti se numara printre cele 24 de pelicule care au fost selectate in competitia de lungmetraje din acest an a Festivalului de la Cannes, informeaza site-ul oficial…

- Cineastul Cristian Mungiu va prezida juriul sectiunii Semaine de la Critique din cadrul Festivalului de Film de la Cannes 2021, care va avea loc intre 7 si 15 iulie, se arata pe site-ul organizatorilor. „La Semaine de la Critique este incantat sa anunțe ca regizorul roman Cristian Mungiu, a carui remarcabila…

- Cel mai recent film al regizorului Wes Anderson, "The French Dispatch", va fi prezentat in competitia oficiala a Festivalului de la Cannes, care va avea loc in luna iulie, au anuntat vineri organizatorii evenimentului, relateaza AFP. "Prevazut initial pentru a fi prezentat la Cannes 2020", editie…

