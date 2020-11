Scurte ceremonii organizate la bordul navelor militare VANT BUN DIN PUPA, ROMANIA! Pandemia provocata de noul coronavirus a produs schimbari semnificative in toate domeniile vietii sociale si, implicit, in modul de a sarbatori, anul acesta, Ziua Nationala a Romaniei, la mai bine de un veac de la unirea tuturor provinciilor romanesti intr-un singur stat, in anul 1918. Fortele Navale Romane celebreaza marti, 1 decembrie, Ziua Nationala prin scurte ceremonii organizate la bordul navelor militare, in cadrul carora marinarii vor ridica Marele Pavoaz, in acordurile Imnului National, iar curajul si sacrificiul inaintasilor nostri vor fi onorate prin ceremonii… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol: amosnews.ro

