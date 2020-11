Duminica dimineața, in jurul orei 7.00, ISU Cluj a fost alertat pentru a interveni la un incendiu cauzat de un scurtcircuit electric la un corp de iluminat dintr-o baie de la et 1, la spitalul CFR din Cluj-Napoca. Conform primelor date, a fost nevoie de evacuarea a doar 3 pacienți ai spitalului. In saloane se […] The post Scurtcircuit electric, urmat de incendiu, la un alt spital din Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .