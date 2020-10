Stiri pe aceeasi tema

- Nicio titulatura din Biserica nu se ridica la inalțimea și frumusețea apelativului „Parinte”. Data de 30 septembrie este dedicata anual Parintelui tuturor parinților din Biserica Ortodoxa Romana: Preafericitul Parinte Daniel, de 13 ani Patriarh, noteaza Basilica.ro.Mai ales in Anul Omagial…

- Patriarhul clanului, fostul premier Silvio Berlusconi, a ajuns la varsta de 84 de ani. Casatorit si divortat de doua ori, magnatul italian a devenit de cinci ori tata si poate fi linistit ca imperiul financiar construit de el ramane pe maini bune.

- „Fiecare crestin care priveste cu nadejde spre Domnul, Cel Care conduce corabia Bisericii pe marea cea involburata a acestei lumi, care asculta cuvantul Lui si il implineste trebuie sa cinsteasca in acelasi timp pe mama Acestuia al carei pantece este fericit ca L-a purtat si al carei piept este,…

- veștile proasgte curg la Universitatea Craiova. dupa ce au ratat titlul pe teren propriu in dauna lui CFR Cluj, oltenii mai primesc o lovitura in plin. Antrenorul echipei, Cristiano Bergodi, este infectat cu noul coronavirus si a fost internat la un spital din...

- Manastirea Petrova este un așezamant monahal romanesc unde slujbele se oficiaza in limbile romana si ucraineana, fiind in proximitatea mai multor sate locuite de ucraineni. De Sfantul Pantelimon, Arhiereul vicar Timotei Satmareanul a slujit in comunitatea monahala, fiind hramul unui paraclis al manastirii,…

- Sinodul Bisericii Ortodoxe Romane l-a ales prin vot secret in ședința de lucru din 21 iulie pe Preasfintitul Calinic Botosaneanul drept noul Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, loc ramas vacant dupa moartea Arhiepiscopului Pimen. Calinic Botoșaneanul ocupa pana acum poziția de episcop-vicar al Arhiepiscopiei…

- Sute de persoane au protestat duminica la Londra fata de purtarea obligatorie a mastilor, care urmeaza a fi instituita incepand de vineri in toate magazinele din Anglia. Mastile au devenit obligatorii in mai multe tari din toata lumea, inclusiv in SUA la saptamani bune de la debutul pandemiei, in contextul…

- ​Zeci de clienți ai Raiffeisen Bank acuza ca s-au trezit cu mii de lei blocați pe carduri atunci când au încercat sa scoata de la bancomate, iar alții se plâng ca nu pot folosi deloc cardurile de câteva zile. "Urma sa plecam în concediu, m-am dus sa scot 4000 de lei…