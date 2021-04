Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE „Azi m-am intalnit cu ministrul Vlad Voiculescu intr-un grup de lucru cu reprezentantii industriei HoReCa. Principala concluzie a fost ca romanii au nevoie de o raza de speranta in aceasta lupta prelungita cu pandemia. Asadar, discutia s-a axat pe elaborarea unui plan de deschidere a economiei,…

- Vlad Voiculescu și Claudiu Nasui s-au intalnit vineri, 2 aprilie, intr-un grup comun de lucru cu reprezentanții industriei HoReCa din Romania, la care a participat și secretarul de stat Andreea Moldovan, a informat Ministerul Sanatații. Discuțiile dintre ministrul Sanatații și cel al Economiei au fost…

- Ministerul Mediului propune creșterea primei de casare în programul Rabla Clasic, de la 6.500, la 7.500 lei, iar eco-bonusurile care se adauga la prima vor fi majorate cu 500 de lei, a anunțat ministrul mediului. La Rabla clasic bugetul va crește cu 35 milioane lei, iar la Rabla Plus, programul…

- UPDATE Deputatul PNL Bogdan Hutuca a afirmat, in plenul reunit, ca „bugetul pentru anul 2021 a fost construit in contextul crizei sanitare, al crizei economice generate de pandemia COVID-19 si al dezechilibrelor macroeconomice majore acumulate in anii premergatori crizei”. „Guvernul a fost constrans…

- CARAS-SEVERIN – Senatorul carasean Ion Mocioalca sustine ca „PSD va respinge categoric acest buget al austeritații care arunca țara și populația intr-o spirala vicioasa a saraciei“! Parlamentarul considera ca acea crestere economica, clamata de actuala guvernare, este o iluzie, bazata pe taieri bugetare…

- Ministerul Finanțelor a decis sa puna în dezbatere proiectul privind eliminarea Anexei II din Legea 296/2020, deoarece acolo se afla Turcia, în ceea ce privește lista jurisdicțiilor necooperante. HotNews.ro a scris saptamâna trecuta despre aceasta intenție. Este vorba despre nedeductibilitatea…

- Vorba multa, saracia omului. Sau, in cazul de fața, a Guvernului. Intrucat Valeriu Gheorghița, președintele CNCAV, i-a luat astazi fața, premierul Florin Cițu a vrut sa se revanșeze. Așa ca, s-a pus pe scris dupa intalnirea pe care a avut-o reprezentanții Coaliției pentru Dezvoltarea Romaniei. Și a…

- Intr-un an, pandemia de COVID-19 a transformat rapid viata si ritmul oamenilor pe tot mapamondul. Socul generat de aceasta criza a fost resimtit in toate sectoarele de activitate, cu implicatii serioase asupra sistemului medical, cel educational si al comunitatilor defavorizate. Mai mult decat atat,…