Scurt bilanț al campaniei de sprijin social inițiată de Primarul Municipiului Sebeș Avand in vedere starea de urgența decretata pe teritoriul Romaniei, incepand cu data de 24 martie 2020, primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor, a inițiat o campanie de suport pentru persoanele varstnice, pentru persoanele bolnave sau aflate in situații de vulnerabilitate, precum și pentru persoanele aflate in izolare, avand alaturi o parte a personalului din primarie și din serviciile subordonate. In decurs de cateva zile, la numarul de telefon 0258-731007, care este disponibil 24 din 24 de ore, au apelat 43 de persoane. Dintre acestea, un numar de 11 persoane sunt izolate la domiciliu, iar… Citeste articolul mai departe pe sebesinfo.ro…

Sursa articol si foto: sebesinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sebeșului, Dorin Nistor anunța ca a convocat pentru luni, 30 martie, o ședința de Consiliu Local in care va propune ca suma de 900.000, prevazuta pentru a fi utilizata de Centrul Cultural „Lucian Blaga” pentru mai multe evenimente culturale care ar fi trebuit sa aiba loc pe parcursul acestui…

- In aceasta noapte, in jurul orei 2.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II a sosit un convoi format din sute de mijloace de transport, in care se aflau cetateni romani si straini. Mentionam ca, in ultimele ore au fost efectuate formalitatile de intrare in tara pentru 2.500 persoane si aproximativ…

- In contextul situatiei de criza pe care o traversam Primaria municipiului Bistrita aduce la cunostiinta celor interesati ca poate oferi o serie de servicii persoanelor varstnice aflate in dificultate. Prin Serviciul de ingrijire la domiciliu, serviciu acreditat al Directiei de Asistenta Sociala se pot…

- Autoritațile din Sebeș s-au intalnit luni cu cetațenii pentru a dezbate calitatea aerului din oraș. Intalnirea are loc incepand cu ora 17.00, la sediul Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, in sala de festivitați „Radu Stanca”. UPDATE: La dezbateri participa prefectul Nicolae Albu, primarul Dorin…

- „Municipiul Sebeș monitorizeaza neintrerupt, incepand cu data de 29 ianuarie 2020, calitatea aerului, pe raza unitații administrativ-teritoriale, prin intermediul laboratorului automat amplasat, de la data menționata, in curtea gradiniței din cartierul Mihail Kogalniceanu. Monitorizam principalii poluanți,…

- „Municipiul Sebeș monitorizeaza neintrerupt, incepand cu data de 29 ianuarie 2020, calitatea aerului, pe raza unitații administrativ-teritoriale, prin intermediul laboratorului automat amplasat, de la data menționata, in curtea gradiniței din cartierul Mihail Kogalniceanu. Monitorizam principalii poluanți,…

- Marți, 11 februarie 2020, ora 16.00, la Centrului Cultural “Lucian Blaga” Sebeș, in sala de festivitați „Radu Stanca”, primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor, invita toți cetațenii interesați, la o intalnire consultativa, avand ca tema bugetul Municipiului Sebeș aferent anului 2020 și portofoliul…

- Sala de spectacole „Radu Stanca” a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș va gazdui vineri, 17 ianuarie 2020, incepand cu ora 17:00, respectiv miercuri, 29 ianuarie 2020, incepand cu ora 10:00 și 11:00, doua spectacole de teatru dedicate copiilor. Spectacolul „Magia lui Mikey Mouse”, pus in scena de…