Stiri pe aceeasi tema

- „Este ridicol” ca Rusia sa insinueze ca Statele Unite ar putea fi responsabile pentru scurgerile de gaze detectate din gazoductele Nord Stream 1 si 2, a declarat miercuri purtatoarea de cuvant a Consiliului de Securitate Nationala al Casei Albe, Adrienne Watson, relateaza AFP.

- Kremlinul a declarat miercuri ca afirmatiile potrivit carora Rusia s-ar afla in spatele unui posibil atac asupra gazoductelor Nord Stream sunt stupide, adaugand ca Moscova a vazut o crestere brusca a profiturilor companiilor americane care furnizeaza gaz in Europa.

- Este "stupid si absurd" ca Rusia sa fie suspectata de faptul ca se afla in spatele scurgerii masive de gaze naturale detectate in urma unor explozii la gazoductele Nord Stream 1 si 2 in Marea Baltica, respinge Kremlinul, dupa ce Comisia Europeana (CE) a denuntat un "sabotaj", relateaza AFP. "Era destul…

- Uniunea Europeana a anunțat ca scurgerile din gazoductele Nord Stream 1 și Nord Stream 2, care fac legatura intre Rusia și Europa, au fost rezultate ale unor operațiuni de sabotaj - insa nu a acuzat direct Rusia.

- Uniunea Europeana crede ca un sabotaj este probabil cauza scurgerilor recente din gazoductele Nord Stream 1 si 2 si va intensifica masurile de protectie a infrastructurii sale energetice in urma acestor incidente, a anuntat miercuri seful diplomatiei europene Josep Borrell.

- Economia deja zdruncinata a Moldovei s-ar putea confrunta cu un dublu soc al intreruperii gazului rusesc si al preturilor „extraordinar de ridicate” la energie, in timp ce cea mai saraca natiune din Europa se pregateste pentru iarna, a spus premierul tarii, potrivit Bloomberg. Prim-ministrul Natalia…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat sambata (20 august) ca Națiunile Unite colaboreaza cu Statele Unite și Uniunea Europeana pentru a depași obstacolele din calea ajungerii alimentelor și ingrașamintelor rusești pe piețele mondiale. „Obținerea mai multor alimente și ingrașaminte…

- Anuntul a fost facut luni de purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov, pe fondul declaratiilor care se fac in unele capitale europene cu privire la o astfel de posibilitate, relateaza EFE si Interfax, potrivit Agerpres. Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, a declarat,…