Scurgerile de informații de la Pentagon. România ajută militar Ucraina Conform unui raport secret „scurs” din Pentagon, in zilele de 3,4 și 5 martie, pe teritoriul Romaniei s-au desfașurat operațiuni militare complexe, nu doar umanitare, in sprijinul Ucrainei. Astfel, pe teritoriul Romaniei s-au desfașurat urmatoarele operațiuni militare: Recunoaștere aeriana in adancime (Airborne Sensitive Reconaissance); Instrucție bilaterala cu națiunile partenere care au un rol cheie in susținerea Ucrainei; Instrucție cu națiunile partenere pentru descurajarea militara a Rusiei; In ceea ce privește operațiunea de recunoașterea aeriana, Romania, conform raportului, a folosit un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

