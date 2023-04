Scurgerile de documente: SUA îi spionează atât pe ruși, cât și pe aliaţii importanţi Seria de documente provenind de la Pentagon si scurse pe retelele sociale dezvaluie cat de adanc au fost penetrate serviciile de securitate si de informatii ale Rusiei de catre SUA. Scurgerea de informații demonstreaza cum a avut Washingtonul capacitatea de a avertiza Ucraina cu privire la loviturile planificate de rusi si ofera o evaluare a […] The post Scurgerile de documente: SUA ii spioneaza atat pe ruși, cat și pe aliatii importanti appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Seria de documente provenind de la Pentagon si scurse pe retelele sociale dezvaluie cat de adanc au fost penetrate serviciile de securitate si de informatii ale Rusiei de catre SUA. Scurgerea de informații demonstreaza cum a avut Washingtonul capacitatea de a avertiza Ucraina cu privire la loviturile…

- Seria de documente provenind de la Pentagon si scurse pe retelele sociale dezvaluie cat de adanc au fost penetrate serviciile de securitate si de informatii ale Rusiei de catre Statele Unite. Ele demonstreaza cum a avut Washingtonul capacitatea de a avertiza Ucraina cu privire la loviturile planificate…

- Persoanele care fug din calea invaziei Rusiei in Ucraina sunt sprijinite pe scara larga in intreaga Europa. Totusi, acestea se confrunta cu dificultati legate de educatie, gasirea unui loc de munca si acoperirea cheltuielilor zilnice, dupa cum arata rezultatele celui mai recent sondaj al Agentiei pentru…

- Intr-un document publicat, vineri, la un an de la inceperea razboiului, Ministerul de Externe de la Beijing a cerut reluarea discuțiilor de pace, incetarea sancțiunilor unilaterale și și-a subliniat opoziția fața de utilizarea armelor nucleare. Documentul in 12 puncte, intitulat „Pozitia Chinei cu privire…

- Adunarea Generala a ONU a adoptat joi, cu cateva ore inainte de a se implini un an de la invazia Rusiei in Ucraina, o rezolutie prin care cere Moscovei sa puna capat ostilitatilor si sa se retraga din Ucraina. Cele sapte tari care au votat impotriva rezolutiei sunt Rusia, Belarus, Siria, Coreea de Nord,…

- Franta doreste ca Rusia sa fie infranta in Ucraina, dar nu vrea sa fie „zdrobita”, a declarat presedintele Emmanuel Macron intr-un interviu cu mai multi jurnalisti francezi in care si-a expus viziunea sa despre incheierea conflictului, transmite News.ro. „Nu cred, asa cum fac unii, ca trebuie sa urmarim…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca nu are „nicio indoiala” ca o victorie a Rusiei in Ucraina este „inevitabila”, in timp ce s-a adresat, miercuri, muncitorilor in timpul unei vizite la o fabrica de armament din Sankt Petersburg, relateaza The Guardian. De asemenea, liderul rus a dezvaluit…

- Elveția a impus sancțiuni Rusiei, dar refuza sa lase alte țari sa-și reexporte armele in Ucraina. Ministrul spaniol al Apararii, Margarita Robles, spune ca Elveția refuza sa permita țarii sale sa reexporte material de razboi in Ucraina, potrivit Swissinfo. Elveția s-a menținut ferm la linia conform…