Scurgeri de combustibil pe carosabil în urma accidentului de la Bran - Intervine şi Garda de Mediu Unul dintre cele trei autovehicule implicate in accidentul de marti, de la Bran, transporta combustibil, care s-a scurs pe carosabil, fiind necesara implicarea unor echipaje specializate inclusiv din partea Garzii de Mediu, conform ISU Brasov, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, respectivul autovehicul - o autoutilitara - ar fi transportat doua recipiente cu cate o tona de combustibil, care s-au fisurat. Traficul este, in continuare blocat in zona, fiind asigurate masurile necesare la fata locului, a precizat ISU Brasov. Citește și: Cum s-a SCUZAT `ȘEFU`` și `BOSSU``Claudiu… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Scurgerea de produs petrolier provine dintr-un canal care ar apartine societatii Conpet. Avaria s-a produs vineri dupa-amiaza, in zona cartierului Albert din Ploiesti si afecteaza partial circulatia pe bulevard. Potrivit Biroului de Presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova,…

- Garda de Mediu anunta ca, anual, se incearca introducerea in tara a mii de tone de deseuri textile, sub pretextul hainelor second hand. In realitate, hainele introduse in tara sunt mult prea degradate pentru a putea fi vandute intr-un magazin. Comisarul general al Garzii de Mediu, Marioara Artemis…

- Potrivit unui comunicat de sambata al Garzii de Coasta, politistii de frontiera impreuna cu inspectorii vamali si comisari ai Garzii de Mediu au verificat in data de 7 ianuarie, doua containere incarcate cu deseuri care urmau sa intre in Romania.“Acestea erau importate din Marea Britanie de catre o…

- Bucureștiul a fost din nou poluat excesiv in acasta dimineața. O zi cu ploaie și fara trafic aglomerat. Dar controversele legate de sursa norului toxic continua: fostul șef al Garzii de Mediu a filmat coloane de fum care se ridicau de la arderile ilegale, la marginea Capitalei.

- Fostul sef al Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, a semnalat un fum gros observat pe linia pistelor de pe Aeroportul Otopeni, considerand ca acesta provine de la arderea unor deseuri. Garda de Mediu a transmis ca in zona respectiva mai multe persoane faceau un gratar. Berceanu a sustinut ca este ofensatoar…

- Activitate ilegala pe domeniul public, in zona CET SUD! In urma sesizarilor din ultimele doua luni primite din partea cetațenilor din cartierele Prundu, Craiovei și Razboieni, legate de calitatea proasta a aerului (poluare olfactiva), reprezentanții Primariei Pitești, ai Poliției Locale și ai Garzii…

- Accident rutier intre un autoturism și o caruța pe DN1, la ieșirea din Vladeni spre Fagaraș, anunța ISU Brașov. In urma accidentului au rezultat doua victime, dintre care una inconștienta (persoana din caruța). S-au deplasat la fata locului o autospeciala cu apa si spuma, un echipaj SMURD, o ambulanta…

- Avocatul Poporului a aprobbat sesizarea din oficiu și a dispus efectuarea unor verificari cu privire la situația aparuta in orașul Bucecea in sensul ca toata populația iși varsa reziduurile direct in Sirect dupa ce Garda de Mediu a decis inchiderea canalizarii localitații. Obiectul sesizarii din oficiu…