Scurgere radioactivă la centrala nucleară de lângă România! Bulgarii se ceartă între ei O jurnalista din Bulgaria susține ca are loc o scurgere radioactiva la centrala nucleara de la Kozlodui. Oficialii comapniei vorbesc doar de un lichid de racire. A șasea unitate a Centralei nucleare Kozlodui din Bulgaria a fost inchisa pentru implementarea activitaților preventive planificate legate de indicațiile de scurgere de lichid de racire. Perioada de oprire este in concordanța cu disponibilitatea energiei electrice suficiente in sistemul energetic al țarii in aceasta perioada a anului, susțin oficialii centralei. Insa, jurnalista Kalina Androlova spune ca e vorba de scurgere radioactiva… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

