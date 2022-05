Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a Statelor Unite se pregateste sa anuleze decizia istorica din 1973 prin care ea a recunoscut dreptul la avort, a relatat luni seara publicatia Politico, sprijinindu-se pe o scurgere inedita de documente, scrie BBC News.

- In cazul in care Curtea Suprema a Statelor Unite voteaza pentru a anula Roe v. Wade, care a legalizat avortul la nivel național, statele conservatoare vor fi mai increzatoare ca legile anti-avort vor fi menținute, in timp ce statele liberale vor simți mai multa presiune pentru a proteja și extinde drepturile…

- Rusia planuieste un referendum in orasul sudic Herson din Ucraina, menit sa justifice ocupatia, potrivit ultimului raport al Ministerului Apararii din Marea Britanie, relateaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Nominalizata de presedintele Joe Biden la Curtea Suprema a Statelor Unite, judecatoarea Ketanji Brown Jackson a promis luni ca va apara "marea experienta" democratica americana, daca va deveni prima femeie de culoare din cadrul acestei institutii influente, relateaza AFP si DPA. Fii la curent…

- Patru decenii dupa ce William Sullivan era luat ostatic in ambasada Statelor Unite din Teheran, nepotul sau și ambasadorul american de la Moscova, John Sullivan, se gasește intr-un alt gen de stare de asediu, scrie Politico. Sullivan incearca sa opreasca izbucnirea unui razboi in Ucraina, in timp ce…

- Serviciile americane de informatii estimeaza ca Rusia isi intensifica pregatirile pentru o invazie pe scara larga a Ucrainei si ca are deja 70% din dispozitivul necesar pentru o astfel de operatiune, potrivit unor responsabili americani, scrie AFP preluat de agerpres. Moscova a desfasurat deja 110.000…